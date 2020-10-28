28 октября. Mossovetinfo.ru – Вакцинация от коронавируса на коммерческой основе невозможна, заявил ТАСС министр здравоохранения России Алексей Кузнецов.
В частности, по словам Кузнецова, невозможна вакцинация на коммерческих условиях иностранных туристов.
Министр отметил, что абсолютный приоритет в вакцинации отдается россиянам, вакцинация российских граждан от коронавируса уже началась и для них она бесплатна. О коммерческих поставках можно будет говорить только когда в России вакцинацию пройдут все желающие и граждане из групп риска.
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