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В России     20.08.2020 17:13

Вакцинацию от коронавируса будут контролировать через приложение

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Теги:  коронавирус  вакцинация 

20 августа. Mossovetinfo.ru – Вакцинацию о коронавируса будут контролировать через специальное приложение, которое сейчас разрабатывается, сообщает РБК со ссылкой на замглавы центра имени Гамалеи Дениса Логунова.

«Каждая пробирка будет привязана к человеку, а человек — к приложению», - заявил Логунов.

Логунов также отметил, что так как у тех, кто переболел коронавирусом, антитела пропадают быстро, ограничений по применению вакцины для них не будет.

В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что на следующей неделе начнется новый этап проверки вакцины. В пострегистрационном исследовании будут принимать 40 тысяч пациентов, в соответствии с международными стандартами.


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Теги: 
коронавирус  вакцинация 

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