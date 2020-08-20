20 августа. Mossovetinfo.ru – Вакцинацию о коронавируса будут контролировать через специальное приложение, которое сейчас разрабатывается, сообщает РБК со ссылкой на замглавы центра имени Гамалеи Дениса Логунова.
«Каждая пробирка будет привязана к человеку, а человек — к приложению», - заявил Логунов.
Логунов также отметил, что так как у тех, кто переболел коронавирусом, антитела пропадают быстро, ограничений по применению вакцины для них не будет.
В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что на следующей неделе начнется новый этап проверки вакцины. В пострегистрационном исследовании будут принимать 40 тысяч пациентов, в соответствии с международными стандартами.
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