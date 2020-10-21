21 октября. Mossovetinfo.ru – Новосибирский «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор“» разрабатывает объединенную вакцину от гриппа и коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой генерального директора центра Рината Максютова.
Ранее центр «Вектор» разработал и зарегистрировал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». В настоящее время вакцина проходит пострегистрационные испытания.
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