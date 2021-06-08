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В России     08.06.2021 17:40

Вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» могут использоваться для ревакцинации - Минздрав.

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Теги:  Минздрав  коронавирус  Спутник V  Спутник Лайт  вакцины  ревакцинация  COVID-19 

8 июня. Mossovetinfo.ru — Вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» могут быть использованы для ревакцинации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

При этом, вакцины могут использованы для ревакцинации даже у тех граждан, которые были первоначально ими привиты.

Ранее замминистра здравоохранения Олег Гриднев заявил, что для ревакцинации после прививки «Спутником V» возможно понадобится другая вакцина. При этом, Гриднев отметил, что исследования на эту тему еще продолжаются.

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Теги: 
Минздрав  коронавирус  Спутник V  Спутник Лайт  вакцины  ревакцинация  COVID-19 

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