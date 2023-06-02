08:26 Город (Москва и область) Мосгордума назначит выборы мэра Москвы 7 июня
08:00 В России Восемь танков Leopard уничтожены на южнодонецком направлении российскими войсками - Минобороны РФ
07:42 В России Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена, идет затопление05 Июня
12:54 Происшествия Пять москвичей, — пособников телефонных мошенников с Украины, задержали в Москве
12:27 В мире Песков назвал важным заявление Салливана о переговорах о контроле над ядерным оружием
11:21 Другое Запрет на ввоз зерна из Украины в пять стран Европы продлен Еврокомиссией до середины сентября
02:07 В России ВСУ не добились успеха в ходе начавшегося крупномасштабного наступления — Минобороны РФ
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Единый день голосования в этом году назначен на 10 сентября
Противник был остановлен на Южно-Донецком направлении, поставленных задач не добился
Утверждается, что опасности для Запорожской АЭС нет
В ходе обысков в Москве и области изъято более десяти тысяч SIM-карт различных операторов сотовой связи, GSM-шлюзы, и другое оборудование
Ранее Салливан подтвердил, что США готовы без предварительных условий вступить в диалог с РФ о перезапуске СНВ-3 и разработке договора ему на смену
Запрещен ввоз зерна из Украины в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию,
Минобороны России опубликовало видео уничтожения военной техники Украины при попытке крупномасштабного наступления
Температура ожидается до минус 1 градуса — Гидрометцентр России
Преимущественно без осадков.
В настоящее время действует временный период разблокировки карт без взимания доплаты за билет
В пятницу президент США выступит с обращением к нации по вопросу предотвращения дефолта
Проект «Полезный час» в центрах московского долголетия оказался востребованным среди москвичей
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17:32 Общество Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП
09:20 Город (Москва и область) C 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы со станции «Чеховская» и «Цветной бульвар»
13:15 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2023 году - онлайн-сервис, Telegram-бот проверки
21:54 Общество Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам
09:26 В мире Украина скоро может потерять способность наращивать наземные силы в контрнаступлении - Пентагон