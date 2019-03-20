20 марта. Mossovetinfo.ru – Ветераны Великой Отечественной войны с одним сопровождающим смогут бесплатно проехать по железной дороге в любом направлении в течение всего мая, такое решение было принято на встрече премьер-министра России Дмитрия Медведева с главой РЖД Олегом Белозеровым.
С предложением использовать такую льготу для ветеранов выступил Белозеров, глава кабмина поддержал предложение.
Медведев отметил, что все оставшиеся в живых ветераны Великой Отечественной войны находят уже в преклонном возрасте, поэтому наличие сопровождающего абсолютно объяснимо. В тоже время задача дать ветеранам возможность съездить к близким или посетить места боев является долгом. Медведев также напомнил, что данная льгота вводится в стране не в первый раз.
16:35 В России Ветераны смогут бесплатно ездить по железной дороге с 1 по 31 мая
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