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В России     20.03.2019 16:35

Ветераны смогут бесплатно ездить по железной дороге с 1 по 31 мая

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Теги:  Железные дороги  ветераны  бесплатный проезд 

20 марта. Mossovetinfo.ru – Ветераны Великой Отечественной войны с одним сопровождающим смогут бесплатно проехать по железной дороге в любом направлении в течение всего мая, такое решение было принято на встрече премьер-министра России Дмитрия Медведева с главой РЖД Олегом Белозеровым.

С предложением использовать такую льготу для ветеранов выступил Белозеров, глава кабмина поддержал предложение.

Медведев отметил, что все оставшиеся в живых ветераны Великой Отечественной войны находят уже в преклонном возрасте, поэтому наличие сопровождающего абсолютно объяснимо. В тоже время задача дать ветеранам возможность съездить к близким или посетить места боев является долгом. Медведев также напомнил, что данная льгота вводится в стране не в первый раз.


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Теги: 
Железные дороги  ветераны  бесплатный проезд 

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