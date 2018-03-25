25 марта. Mossovetinfo.ru – Viber не сможет выполнить требование ФСБ о передаче ключей для дешифровки переписки, так как у компании их просто нет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на операционного директора Viber Media S.a.r.I.Майкла Шмилова



«У Viber все чаты и звонки защищены сквозным шифрованием по умолчанию», — сказал Шмилов.



Несоблюдение этого требования уже обернулось угрозой блокировки для другого популярного мессенджера — Telegram.