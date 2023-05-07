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10.05.2023, 13:03
Визовый режим для граждан Грузии в РФ с 15 мая отменен - указ Президента РФ
10 мая. Mossovetinfo.ru - С 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на осн...
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09.05.2023, 10:07
Начался парад в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне
9 мая - Mossovetinfo.ru - На Красной площади в центре столицы России начался парад в честь 78-летия Победы в Великой Оте...
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07.05.2023, 17:58
22 украинских беспилотника сбито за сутки над Чёрным морем - Минобороны
7 мая. Mossovetinfo.ru - Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили или или подавили средствами радиоэлектронной ...