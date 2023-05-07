Визовый режим для граждан Грузии в РФ с 15 мая отменен - указ Президента РФ

10 мая. Mossovetinfo.ru - С 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность, следует из подписанного в среду указа президента РФ Владимира Путина.



Такой режим не применяется "для граждан, въезжающих в РФ в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ, в том числе в целях получения образования", - говорится в документе.



Другим указом Президент РФ отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. «Признать утратившим силу указ президента Российской федерации от 21 июня 2019 года №287», - говорится в документе. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.



Также МИД России отменило рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в Грузию.

