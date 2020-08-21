21 августа. Mossovetinfo.ru – Высшая квалификационная коллегия судей России одобрила кандидатуру Михаила Птицына на пост председателя Мосгорсуда, сообщает РИА Новости.



Михаил Птицын в настоящее время возглавляет Южный окружной военный суд. Кроме того, ранее Птицын возглавлял Балашихинский гарнизонный суд и Западно-Сибирский окружной военный суд. Он был единственным кандидатом на пост председателя Мосгорсуда.



Действующая глава Мосгорсуда Ольга Егорова, срок полномочий которой истекает в 2020 году, отказалась претендовать на переназначение.



Таким образом, решение ВККС РФ дает президент страны право назначить Михаила Птицына главой Мосгорсуда.