21 августа. Mossovetinfo.ru – Высшая квалификационная коллегия судей России одобрила кандидатуру Михаила Птицына на пост председателя Мосгорсуда, сообщает РИА Новости.
Михаил Птицын в настоящее время возглавляет Южный окружной военный суд. Кроме того, ранее Птицын возглавлял Балашихинский гарнизонный суд и Западно-Сибирский окружной военный суд. Он был единственным кандидатом на пост председателя Мосгорсуда.
Действующая глава Мосгорсуда Ольга Егорова, срок полномочий которой истекает в 2020 году, отказалась претендовать на переназначение.
Таким образом, решение ВККС РФ дает президент страны право назначить Михаила Птицына главой Мосгорсуда.
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