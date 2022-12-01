ВКС в интересах Минобороны провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б»

1 декабря, Mossovetinfo.ru - Воздушно-космических силы (ВКС) в интересах Минобороны провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», сообщается в официальном аккаунте Минобороны РФ в VK.



"1 декабря 2022 г. с космодрома «Плесецк» (Архангельская область) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", говорится в сообщении.



Предыдущие пуски аналогичных ракет, как сообщало Минобороны ранее, были произведены 28 и 29 ноября.



Источник изображения - снимок с видео в официальном аккаунте Минобороны РФ в VK.