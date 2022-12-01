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В России     01.12.2022 13:42

ВКС в интересах Минобороны провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б»

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Теги:  Минобороны  ВКС  Плесецк  Союз-2.1б 

1 декабря, Mossovetinfo.ru - Воздушно-космических силы (ВКС) в интересах Минобороны провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», сообщается в официальном аккаунте Минобороны РФ в VK.

"1 декабря 2022 г. с космодрома «Плесецк» (Архангельская область) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", говорится в сообщении.

Предыдущие пуски аналогичных ракет, как сообщало Минобороны ранее, были произведены 28 и 29 ноября.

Источник изображения - снимок с видео в официальном аккаунте Минобороны РФ в VK.


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Теги: 
Минобороны  ВКС  Плесецк  Союз-2.1б 

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