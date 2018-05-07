7 мая. Mossovetinfo.ru – Владимир Путин вступил в должность президента России. Церемония прошла 7 мая в Большом в Андреевском зале Кремлевского дворца.
Как сообщается на сайте Кремля, в соответствии с конституцией Путин принес присягу народу России в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы и судей Конституционного Суда
Поздно вечером 6 мая Путин провел встречу с членами Правительства и поблагодарил их «за совместную работу, за достигнутые значимые результаты в решении задач, стоящих перед Россией». После инаугурации, Путин подпишет Указ о роспуске нынешнего состава Правительства.
Выборы президента России прошло 18 марта. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов. Явка избирателей составила 67,54%. Глава государства избирается сроком на шесть лет.
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