Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
В России     07.05.2018 12:24

Владимир Путин вступил в должность президента России

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Владимир Путин  Путин  инаугурация  президент 

7 мая. Mossovetinfo.ru – Владимир Путин вступил в должность президента России. Церемония прошла 7 мая в Большом в Андреевском зале Кремлевского дворца.

Как сообщается на сайте Кремля, в соответствии с конституцией Путин принес присягу народу России в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы и судей Конституционного Суда

Поздно вечером 6 мая Путин провел встречу с членами Правительства и поблагодарил их «за совместную работу, за достигнутые значимые результаты в решении задач, стоящих перед Россией». После инаугурации, Путин подпишет Указ о роспуске нынешнего состава Правительства.

Выборы президента России прошло 18 марта. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов. Явка избирателей составила 67,54%. Глава государства избирается сроком на шесть лет.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Владимир Путин  Путин  инаугурация  президент 

Возврат к списку

Лента новостей

12:24 В России Владимир Путин вступил в должность президента России

10:39 Город (Москва и область) Комплекс зданий «Бирюлевских бань» выставили на продажу‍

09:00 Общество В Москве завершена реставрация дома Веры Мухиной

08:35 В России В Кремле в полдень начнется инаугурация Путина

08:08 В России Накануне поздно вечером Путин провёл встречу с членами Правительства

Актуальные материалы

07:59 Город (Москва и область) Две улицы перекроют в центре Москвы 7 мая в связи с инаугурацией Владимира Путина

10:24 Общество Навальный отпущен из полиции ночью

20:15 Происшествия 300 человек доставлены в полицию с несогласованной акции в центре Москвы

22:17 Происшествия Экс зампрефекта ЮАО Москвы задержан по подозрению в создании ОПГ в период работы в ЮАО

19:31 Общество Бессмертный полк в Москве: маршрут акции 9 мая и перекрытия

18:57 Общество Летняя погода придет в Москву вместе с майскими праздниками

17:05 В России Яндекс: попытка заблокировать Telegram стала ударом по всему рунету

16:55 Власть Собянин подписал закон о внесении изменений в избирательный кодекс Москвы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru