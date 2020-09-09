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В России     10.09.2020 10:49

Власти обсуждают возможность закрытия магазинов в случае второй волны коронавируса

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Теги:  коронавирус  торговля  Роспотребнадзор  Минпромторг 

10 сентября. Mossovetinfo.ru - Роспотребнадзор не одобрил предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) по новому регламенту, позволяющему магазинам не закрываться в случае наступления второй волны коронавируса, сообщают «Известия».

АКИТ разработала новый регламент мер, который позволит непродовольственным магазинам продолжить работу даже в случае наступления второй волны коронавируса и нового введения режима повышенной готовности или режима ЧС. Аналогичный документ в Роспотребнадзор направила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

Среди предложенных мер: контроль по плотности посетителей, разделение потоков входящих и выходящих покупателей, контроль одновременного пребывания покупателей в торговом зале с обеспечением социальной дистанции между покупателями в 10-15 метров, обязательный масочный режим для сотрудников и покупателей, вплоть до вызова правоохранителей, если на этой почве возникнет конфликт.

Все эти меры по мнению АКИТ позволят не закрывать непродовольственные торговые предприятия даже в случае нового введения ограничительных мер из-за второй волны коронавируса.

По данным АТОР, именно предприятия непродовольственной торговли понесли наибольшие убытки в ходе весенних ограничений, падение выручки составило от 50 до 90% оборота, а в некоторых случаях даже больше.

В Минпромторге поддержали позицию торговли, замглавы ведомства Виктор Евтухов заявил, что массовое закрытие розницы в случае наступления второй волны коронавируса, недопустимо. В связи с этим ведомство ведет с Роспотребнадзором работу в этом направлении.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, считают необходимым оставить в силе действующие рекомендации ведомства, которые предполагают закрытие непродовольственных предприятий торговли в случае наступления второй волны коронавируса. При этом в ведомстве подчеркивают, что введение и снятие запретов - прерогатива региональных властей, которые в своих решениях опираются на рекомендации Роспотребнадзора.


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Теги: 
коронавирус  торговля  Роспотребнадзор  Минпромторг 

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