Другие материалы
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В России
10.09.2020, 10:49
Власти обсуждают возможность закрытия магазинов в случае второй волны коронавируса
10 сентября. Mossovetinfo.ru - Роспотребнадзор не одобрил предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) по новому регламенту, позволяющему магазинам не закрываться в случае наступления в...
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В России
10.09.2020, 01:18
Россия в четверг, 10 сентября, возобновляет авиасообщение с Мальдивами
10 сентября. Mossovetinfo.ru - В четверг, 10 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Мальдивскими островами, сообщает РИА Новости. Пока осуществлять рейсы на Мальдивы будет только «Аэр...
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В России
09.09.2020, 00:33
Россия с 9 сентября возобновляет авиасообщение с Египтом
9 сентября. Mossovetinfo.ru – Со среды, 9 сентября, Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, сообщает РИА Новости. Пока из российских авиаперевозчиков полеты в Египет возглавляет только «...