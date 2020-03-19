19 марта. Mossovetinfo.ru – Министерство обороны России опровергло сообщения в соцсетях о введении в Москве комендантского часа в связи с короранвирусом.



Сообщается, что появившееся в соцсетях изображение приказа Минобороны о введении комендантского часа в Москве является «грубо слепленной фальшивкой», которая была вброшена «представителями одной из соседних стран». Также сообщается, что подобный документ не мог появится в принципе ни по форме оформления, ни по содержанию.



Отмечается, что вооруженные силы страны продолжают нести службу в обычном режиме.