19 марта. Mossovetinfo.ru – Министерство обороны России опровергло сообщения в соцсетях о введении в Москве комендантского часа в связи с короранвирусом.
Сообщается, что появившееся в соцсетях изображение приказа Минобороны о введении комендантского часа в Москве является «грубо слепленной фальшивкой», которая была вброшена «представителями одной из соседних стран». Также сообщается, что подобный документ не мог появится в принципе ни по форме оформления, ни по содержанию.
Отмечается, что вооруженные силы страны продолжают нести службу в обычном режиме.
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