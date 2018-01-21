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В России     21.01.2018 00:02

Власти Подмосковья могут ограничить общественные мероприятия с мая и до завершения ЧМ по футболу

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Теги:  ЧМ-2018  Московская область  полиция  Пауков  Воробьев  общественный порядок  ограничения 

21 января. Mossovetinfo.ru – Власти Подмосковья намерены из-за Чемпионата мира по футболу сократить с мая до минимума количество массовых общественных, политических, спортивных мероприятий «в связи с невозможностью гарантировать общественный порядок» по причине отвлечения полиции «в другой регион» и на объекты в период чемпионата мира по футболу на территории Московской области, сообщает РИАМО со ссылкой на начальника полиции региона Виктора Паукова.

«В период чемпионата мира по футболу на территории области будет задействован ряд объектов. Почти тысяча сотрудников полиции будут откомандированы в другой регион для оказания помощи в организации общественного порядка. <...> Подготовьте предложения правительству области и другим ведомствам о сокращении до минимума с мая по июнь массовых общественных, политических, спортивных мероприятий в Подмосковье в связи с невозможностью гарантировать общественный порядок», – приводятся слова Виктора Паукова в материале заседания коллегии Главного управления МВД России по Московской области, по итогам деятельности за 2017 год и задачам на 2018 год. В заседании, прошедшем в пятницу, принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Отметим, что в материалах пресс-службы полиции Московской области, по итогам прошедшей коллегии отмечается, что в 2017 году 200 тыс. сотрудников органов внутренних дел и приданных сил обеспечивали порядок на проводимых мероприятиях. «В прошедшем году в городах и районах области проведено более 12 тыс. массовых мероприятий, в которых приняло участие свыше 10 млн. человек. На обеспечение общественного порядка, дорожной, личной, антитеррористической и имущественной безопасности участников задействовалось 200 тыс. сотрудников органов внутренних дел и приданных сил», - сообщает полиция Московской области.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матч открытия и финал должны пройти в Москве в «Лужниках».

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Теги: 
ЧМ-2018  Московская область  полиция  Пауков  Воробьев  общественный порядок  ограничения 

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