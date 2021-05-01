Вместо одного ПЦР-теста при возвращении из-за границы в Россию теперь нужно будет сдавать два

1 мая. Mossovetinfo.ru - При возвращении из-за границы в Россию с 1 мая теперь нужно дважды сдавать тесты на коронавирус (COVID-19) методом ПЦР. Соответствующее постановление главного санитарного врача страны было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.



Сдать тесты нужно в течение пяти календарных дней со дня въезда на территорию России. Граждане обязаны сами загружать результаты на Единый портал государственных услуг.