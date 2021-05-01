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В России     01.05.2021 11:00

Вместо одного ПЦР-теста при возвращении из-за границы в Россию теперь нужно будет сдавать два

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Теги:  коронавирус  COVID-19  метод ПЦР  ПРЦ  заграница  возвращение 

1 мая. Mossovetinfo.ru - При возвращении из-за границы в Россию с 1 мая теперь нужно дважды сдавать тесты на коронавирус (COVID-19) методом ПЦР. Соответствующее постановление главного санитарного врача страны было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Сдать тесты нужно в течение пяти календарных дней со дня въезда на территорию России. Граждане обязаны сами загружать результаты на Единый портал государственных услуг.

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Карта места

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  метод ПЦР  ПРЦ  заграница  возвращение 

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