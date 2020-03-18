18 марта. Mossovetinfo.ru – Во всех школах России с 23 марта по 12 апреля будут объявлены каникулы, при этом будет, организована поддержка дистанционного обучения, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.



Ранее сообщалось, что согласно указу мэра Москвы от 16 марта, государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования в столице будут закрыты с 21 марта по 12 апреля.



По запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс. Дошкольные группы будут работать в обычном режиме - родители смогут сами принять решение, вести ли ребенка в детский сад.