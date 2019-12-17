17 декабря. Mossovetinfo.ru – В 2020 году россиян ожидают восемь коротких рабочих недель, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд.



Сокращенные рабочие недели появятся в результате переноса праздничных дней, которые выпадают на выходные.



Первая рабочая неделя после новогодних каникул будет двухдневной. Затем в конце февраля из-за переноса выходного в честь Дня защитника отечества рабочая неделя будет четырехдневной: с 25 по 28 февраля.



В марте в связи с международным женским днем вторая рабочая неделя также будет четырехдневной, также, как и последняя рабочая неделя апреля, когда будет отмечаться День весны и труда.



Первая майская рабочая неделя будет трехдневной: с 6 по 8 февраля. На эту неделю переносятся январские выходные субботы и воскресенья 4 и 5 января. Следующая майская неделя в связи с празднованием Дня Победы также будет сокращенной.



В июне сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в связи с празднованием Дня России.



Последняя сокращенная рабочая неделя будет в ноябре – из-за празднования Дня народного единства первая рабочая неделя ноября будет разбита на два отрезка по два дня: рабочие дни будут 2 и 3, а затем 5 и 6 ноября.