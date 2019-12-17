Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     17.12.2019 08:46

Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Роструд  выходные 

17 декабря. Mossovetinfo.ru – В 2020 году россиян ожидают восемь коротких рабочих недель, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд.

Сокращенные рабочие недели появятся в результате переноса праздничных дней, которые выпадают на выходные.

Первая рабочая неделя после новогодних каникул будет двухдневной. Затем в конце февраля из-за переноса выходного в честь Дня защитника отечества рабочая неделя будет четырехдневной: с 25 по 28 февраля.

В марте в связи с международным женским днем вторая рабочая неделя также будет четырехдневной, также, как и последняя рабочая неделя апреля, когда будет отмечаться День весны и труда.

Первая майская рабочая неделя будет трехдневной: с 6 по 8 февраля. На эту неделю переносятся январские выходные субботы и воскресенья 4 и 5 января. Следующая майская неделя в связи с празднованием Дня Победы также будет сокращенной.

В июне сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в связи с празднованием Дня России.

Последняя сокращенная рабочая неделя будет в ноябре – из-за празднования Дня народного единства первая рабочая неделя ноября будет разбита на два отрезка по два дня: рабочие дни будут 2 и 3, а затем 5 и 6 ноября.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Роструд  выходные 

Возврат к списку

Лента новостей

08:52 Происшествия Сбой в движении поездов произошел утром 17 декабря на Киевском направлении МЖД

08:46 В России Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году

08:32 Город (Москва и область) Хакатон по цифровизации туристической сферы пройдет в Москве в 2020 году

08:24 Город (Москва и область) Билетные автоматы с новым интерфейсом начали тестировать в метро

17:10 Город (Москва и область) Девять станций метро откроют в Москве в 2020 году

Актуальные материалы

18:50 Происшествия Причину смерти журналиста Виноградова установят после вскрытия и тестов – Депздрав

18:20 Происшествия СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы» Михаила Виноградова

21:31 Город (Москва и область) Работы в рамках программы реновации ведутся по всем стартовым площадкам - Собянин

20:52 Город (Москва и область) Второй участок Некрасовской линии метро планируется запустить весной 2020 года

13:12 Общество Юрий Лужков. Биография

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru