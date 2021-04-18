18 апреля. Mossovetinfo.ru - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает ситуацию с коронавирусом в мире как тревожную. Последние недели растут уровни смертности и заболеваемости, сказала представитель организации в России Мелита Вуйнович в интервью"Мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение семи недель подряд и рост числа смертей за четыре недели. Прошлая неделя была четвертой по количеству новых случаев за одну неделю. Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого внедрения вакцины между странами", - сказала представитель ВОЗ.Вуйнович заявила, что ВОЗ по-прежнему рекомендует уделять первоочередное внимание оценке рисков и мерам безопасности при международных поездках.Как сообщило ранее сегодня, 18 апреля,, коэффициент распространения коронавируса в Москве вырос до 1,33, это максимум с начала октября 2020 года.