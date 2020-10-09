Другие материалы
-
В России
09.10.2020, 11:49
Возможность обнулить нарушения ПДД появится в новом КоАП
9 октября. Mossovetinfo.ru - В новом КоАП предусмотрена возможность обнулить нарушения ПДД, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутата Госдумы Д...
-
В России
09.10.2020, 10:40
В России выявлено рекордное число новых случаев коронавируса
9 октября. Mossovetinfo.ru – В России за сутки выявлено 12 126 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб. Это рекордное число новых случаев коронавируса за сутки за все в...
-
В России
09.10.2020, 01:52
В России примут закон, расширяющий использование биометрии для оплаты
9 октября. Mossovetinfo.ru - До конца 2020 года в России примут закон, расширяющий возможности использования биометрии для оплаты, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финан...