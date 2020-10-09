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В России     09.10.2020 11:49

Возможность обнулить нарушения ПДД появится в новом КоАП

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Теги:  КоАП  проект  ПДД  штрафы  обнуление 

9 октября. Mossovetinfo.ru - В новом КоАП предусмотрена возможность обнулить нарушения ПДД, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутата Госдумы Дмитрия Вяткина.

Согласно новому кодексу, если человек оплатил штраф за нарушение ПДД, то он будет считаться не подвергнутым наказанию. Таким образом, следующее аналогичное нарушение не будет считаться повторным.

Ранее предполагалось, что новый КоАП вступит в силу с 1 января 2021 года, однако в ходе межведомственного согласования и общественного обсуждения, было высказано много замечаний и предложений. В связи с этим срок вступления в силу новой редакции кодекса был отложен.


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Теги: 
КоАП  проект  ПДД  штрафы  обнуление 

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