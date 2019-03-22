26 марта. Mossovetinfo.ru – Банк России впервые с 2015 года выдаст лицензию на осуществление банковской деятельности новому банку, сообщается на официальном сайте Центробанка.



Лицензию получит «Банк 131» из Казани после оплаты уставного капитала.



Новый банк получит право на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте, а также операции с драгоценными металлами. Однако привлекать средства физических лиц новому банку не разрешается.



Последний раз, когда Центробанк выдавал лицензию на осуществление банковской деятельности, был зафиксирован 28 апреля 2015 года, когда лицензию получил московский ЦМР Банк. С 2013 года Центробанк проводит активную расчистку банковского сектора. За этот период лицензии лишились около 400 банков.