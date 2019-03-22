Другие материалы
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В России
26.03.2019, 17:25
Впервые с 2015 года в России появился новый банк
26 марта. Mossovetinfo.ru – Банк России впервые с 2015 года выдаст лицензию на осуществление банковской деятельности новому банку, сообщается на официальном сайте Центробанка. Лицензию получи...
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В России
26.03.2019, 08:57
Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения
26 марта. Mossovetinfo.ru – Росстат назвал регионы России с самым высоким уровнем занятости населения, сообщает RT. На начало 2019 года самый высокий уровень занятости отмечен в Чукотском авт...
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В России
22.03.2019, 13:59
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
22 марта. Mossovetinfo.ru – Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%, сообщает пресс-служба Центробанка по итогам заседания совета директоров. В ...