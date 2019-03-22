Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     26.03.2019 17:25

Впервые с 2015 года в России появился новый банк

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ЦБ Рф  Центробанк  банки  лицензии 

26 марта. Mossovetinfo.ru – Банк России впервые с 2015 года выдаст лицензию на осуществление банковской деятельности новому банку, сообщается на официальном сайте Центробанка.

Лицензию получит «Банк 131» из Казани после оплаты уставного капитала.

Новый банк получит право на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте, а также операции с драгоценными металлами. Однако привлекать средства физических лиц новому банку не разрешается.

Последний раз, когда Центробанк выдавал лицензию на осуществление банковской деятельности, был зафиксирован 28 апреля 2015 года, когда лицензию получил московский ЦМР Банк. С 2013 года Центробанк проводит активную расчистку банковского сектора. За этот период лицензии лишились около 400 банков.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ЦБ Рф  Центробанк  банки  лицензии 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

17:25 В России Впервые с 2015 года в России появился новый банк

16:36 Город (Москва и область) Еще один дом включен в программу реновации жилья в Москве

15:59 Город (Москва и область) Движение по ряду улиц на востоке Москвы ограничат в связи со строительством метро

15:45 Город (Москва и область) Сергей Собянин рассказал о социальных услугах в Москве

14:30 Город (Москва и область) Пешеходную доступность станций МЦД оценили с помощью беспилотников

Актуальные материалы

21:08 Общество Климатическая весна придет в Москву в конце марта

17:10 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июне

07:41 Общество Встречи префектов с жителями 27 марта. Адреса

20:03 Город (Москва и область) Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка

10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом

10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников

17:44 Общество Фестиваль «Союзультфильм» пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 16 по 24 марта

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru