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В России     20.09.2018 10:35

ВС РФ: «лайки» и репосты не являются основанием для возбуждения уголовного дела

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Теги:  Верховный суд  интернет  уголовная ответственность 

20 сентября. Mossovetinfo.ru – «Лайки» и репосты в интернете не являются основанием для возбуждения уголовного дела, соответствующее постановление принято пленумом Верховного суда Российской федерации, сообщил журналистам зампредседателя Верховного суда, председатель уголовной коллегии РФ Владимир Давыдов.

По словам Давыдова, в уголовном кодексе России нет ответственности за публикации в интернете. Даже если человек разместил в интернете экстремистские материалы, необходимо доказать, что он сделал это с целью разжигания вражды.

В постановлении ВС РФ также призывают суды при рассмотрении подобных дел не доверяться слепо экспертным мнениям, и помнить, что заключение эксперта «не имеет заранее установленной силы, не обладает преимуществом перед другими доказательствами».


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Теги: 
Верховный суд  интернет  уголовная ответственность 

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