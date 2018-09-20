20 сентября. Mossovetinfo.ru – «Лайки» и репосты в интернете не являются основанием для возбуждения уголовного дела, соответствующее постановление принято пленумом Верховного суда Российской федерации, сообщил журналистам зампредседателя Верховного суда, председатель уголовной коллегии РФ Владимир Давыдов.
По словам Давыдова, в уголовном кодексе России нет ответственности за публикации в интернете. Даже если человек разместил в интернете экстремистские материалы, необходимо доказать, что он сделал это с целью разжигания вражды.
В постановлении ВС РФ также призывают суды при рассмотрении подобных дел не доверяться слепо экспертным мнениям, и помнить, что заключение эксперта «не имеет заранее установленной силы, не обладает преимуществом перед другими доказательствами».
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