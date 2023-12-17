ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове - заявление Минобороны России

31 декабря — Mossovetinfo.ru — В ответ на террористический акт 30 декабря по городу Белгород, с использованием реактивных систем залпового огня, Вооруженными Силами Российской Федерации поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков, сообщает Минобороны России.

«Вчера ВСУ нанесли удар с использованием реактивных систем залпового огня по городу Белгород, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети.



В ответ на данный террористический акт Вооруженными Силами Российской Федерации поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков, использовавшиеся преступным киевским режимом», - говорится в Заявлении Министерства обороны Российской Федерации.



«Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде.



Там же находились до двухсот иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории Российской Федерации», - отмечается в заявлении Минобороны РФ.



Также «Ударами высокоточных ракет по зданию службы безопасности Украины по Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования «Правый сектор» ликвидированы представители руксостава СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения «Кракен», непосредственно осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории», - сообщает Минобороны РФ.



«Также, высокоточными ударами поражен филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы Хмельницкой области, который используется ВСУ для ведения разведки. Уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях», - сообщает Минобороны РФ.



Кроме того, сообщает Минобороны России, «нанесены ракетные удары по пунктам временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и иностранных наемников общей численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки военной техники и артиллерийских систем в населенных пунктах Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в Донецкой Народной Республике».



«В результате противник понес значительные потери. Уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS с помощью которых киевский режим планировал в период новогодних праздников наносить ракетные удары по Донецку.



Еще раз подчеркиваем, что Вооруженные Силы России наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре», — говорится в Заявлении Министерства обороны Российской Федерации.



Накануне днем украинские войска нанесли удар по центру Белгорода. По последним данным, жертвами теракта стали 24 человека, в том числе трое детей, более ста человек получили ранения.



Также накануне мэр Москвы Сергей Собянин что для помощи медицине в Белгроде выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ.

"Сегодня в Белгороде произошла большая трагедия. Бессмысленный жестокий теракт. Выражаю соболезнования близким и родным погибших.

Выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ.

С Белгородом нас связывают тесные братские связи. При необходимости выделим необходимую помощь по восстановлению города", - сообщил Собянин.

