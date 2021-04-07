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В России     07.04.2021 18:15

ВС РФ предложил ввести запрет на прекращение дел о побоях или клевете по согласию сторон

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Теги:  ВС РФ  Верховный суд  законопроект  побои  клевета 

7 апреля. Mossovetinfo.ru — Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, согласно которому дела о клевете или о побоях будет запрещено прекращать в связи с примирением сторон, законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.

В настоящее время подобные дела рассматриваются мировыми судьями в порядке частного обвинения.

Законопроект предлагает перевести такие дела в категорию дел частно-публичного обвинения, которые не подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего и обвиняемого.

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Теги: 
ВС РФ  Верховный суд  законопроект  побои  клевета 

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