ВС РФ предложил ввести запрет на прекращение дел о побоях или клевете по согласию сторон

7 апреля. Mossovetinfo.ru — Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, согласно которому дела о клевете или о побоях будет запрещено прекращать в связи с примирением сторон, законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.



В настоящее время подобные дела рассматриваются мировыми судьями в порядке частного обвинения.



Законопроект предлагает перевести такие дела в категорию дел частно-публичного обвинения, которые не подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего и обвиняемого.