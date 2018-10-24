24 октября. Mossovetinfo.ru – Все банкоматы «Сбербанка» в течение 2019 года станут бесконтактными, сообщил журналистам заместитель председателя банка Лев Хасис.



По словам Хасиса, к концу 2018 года от 50 до 60% банкоматов «Сбербанка» оснастят NFC – ридерами, которые позволяют отказаться от использования пластиковой банковской карты и оплачивать покупки и услуги с помощью смартфонов.



Всего сеть банкоматов «Сбербанка» насчитывает 76 тысяч аппаратов. В конце августа банк сообщил, что бесконтактными технологиями оснащена 31 тысяча банкоматов.