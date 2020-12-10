10 декабря. Mossovetinfo.ru - Все российские регионы готовы до конца недели запустить вакцинацию от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Сообщается, что вице-премьер провела совещание с регионами, на котором все регионы сообщили о своей готовности к вакцинации.
Голикова поручила продолжить мероприятия по развертыванию пунктов вакцинации и подготовке персонала, особо обратив внимание на те регионы, в которых на данный момент развернуто не более двух прививочных пунктов.
Кроме того, вице-премьер заявила, что работа должна быть организована таким образом, чтобы вакцинация не останавливалась и в дни новогодних праздников.
Президент России Владимир Путин 2 декабря поручил за неделю подготовится к старту масштабной вакцинации от коронавируса. 5 декабря вакцинация стартовала в Москве.
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