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В России     10.12.2020 15:40

Все регионы России заявили о готовности запустить вакцинацию от коронавируса

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Теги:  вакцинация  коронавирус 

10 декабря. Mossovetinfo.ru - Все российские регионы готовы до конца недели запустить вакцинацию от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Сообщается, что вице-премьер провела совещание с регионами, на котором все регионы сообщили о своей готовности к вакцинации.

Голикова поручила продолжить мероприятия по развертыванию пунктов вакцинации и подготовке персонала, особо обратив внимание на те регионы, в которых на данный момент развернуто не более двух прививочных пунктов.

Кроме того, вице-премьер заявила, что работа должна быть организована таким образом, чтобы вакцинация не останавливалась и в дни новогодних праздников.

Президент России Владимир Путин 2 декабря поручил за неделю подготовится к старту масштабной вакцинации от коронавируса. 5 декабря вакцинация стартовала в Москве.


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Теги: 
вакцинация  коронавирус 

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