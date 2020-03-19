19 марта. Mossovetinfo.ru – Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, которое обязывает всех граждан, вернувшихся в Россию из-за рубежа, должны пройти 14-дневный карантин в домашних условиях.
Кроме того, сообщалось, что все вернувшиеся граждане обязаны сообщить о своем возвращении на региональные «горячие линии», которые поручено организовать региональным властям.
Ранее сообщалось, что в связи с распространением коронавируса Россия временно ограничила въезд в страну граждан других государств и лиц без гражданства, и ограничила авиасообщение со странами ЕС, а с 20 марта ограничит авиасообщение с США, Великобританией и ОАЭ. Кроме того, временно закрыта сухопутная граница.
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