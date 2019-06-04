5 июня. Mossovetinfo.ru – Рекордный рост экономики отмечен в России в 2018 году, сообщается в докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».



Согласно докладу, в 2018 году рост российской экономики составил 2,3%, что является рекордным показателем за последние 6 лет.



По мнению авторов доклада, такие показатели были достигнуты за счет роста мировых цен на нефть, роста экспорта, реализации нескольких крупных проектов в сфере энергетики, а также за счет проведения в России чемпионата мира по футболу. В докладе отмечается, что на рост экономики не повлияли усиление санкций и давление международного финансового рынка.



В то же время, по мнению экспертов Всемирного банка в 2019 году рост российской экономики составит всего 1,2% вместо ранее прогнозируемых 1,4%. В качестве причин снижения темпов роста эксперты называют ограничение нефтедобычи, увеличение НДС в начале года и более жесткую валютную политику.