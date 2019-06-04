Другие материалы
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В России
05.06.2019, 09:16
Всемирный банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году
5 июня. Mossovetinfo.ru – Рекордный рост экономики отмечен в России в 2018 году, сообщается в докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций». Со...
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В России
04.06.2019, 09:57
ФСБ потребовала у «Яндекса» ключи шифрования от переписки пользователей
4 июня. Mossovetinfo.ru – ФСБ направила компании «Яндекс» требование предоставить ключи шифрования данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», сообщает РБК. По данным издани...
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В России
04.06.2019, 08:44
ГИБДД планирует запретить пользоваться каршерингом злостным нарушителям ПДД
4 июня. Mossovetinfo.ru – Российская Госавтоинспекция планирует ввести запрет на пользование услугами каршеринга для злостных нарушителей ПДД и тех водителей, кто когда-нибудь был лишен прав, сообщ...