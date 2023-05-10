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В России     11.05.2023 17:17

Всемирный фестиваль молодежи в "Сириусе" 29 февраля до 7 марта 2024 года предложил провести Кириенко

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Теги:  молодежь  фестиваль  Всемирный фестиваль  Кириенко  оргкомитет  Сириус 

11 мая - Mossovetinfo.ru - Провести Всемирный фестиваль молодежи в сочинском центре "Сириус" с 29 февраля до 7 марта 2024 года предложил провести Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, сообщают РИА Новости.

"Мы предлагаем провести фестиваль на той же самой территории (что и в 2017 году - ред.) - на территории федерального центра "Сириус", который сегодня является самым уникальным, крупнейшим и самым передовым образовательным центром по выявлению и подготовке молодых талантов во всем мире ", - сказал Кириенко на первом заседании оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи.

5 апреля Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи в феврале-марте 2024 года и назначил Председателем организационного комитета мероприятия назначен первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

1 декабря 2022 года Президент России Владимир Путин посетил лаборатории Научно-технологического университета «Сириус», главе государства показали оборудование нового лабораторного комплекса, а также рассказали о планах по развитию инфраструктуры, - сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе «Сириуса».

В 2017 году Мэр Москвы Сергей Собянин и глава фонда «Талант и успех» Елена Шмелева подписали соглашение о сотрудничестве. Сообщалось, что в рамках подписанного соглашения, на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи будет создана площадка системы современных технологий «Умный город».

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Теги: 
молодежь  фестиваль  Всемирный фестиваль  Кириенко  оргкомитет  Сириус 

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