Всероссийская перепись населения пройдет в сентябре 2021 года

4 февраля. Mossovetinfo.ru – Всероссийская перепись населения перенесена на сентябрь 2021 года, сообщил на брифинге заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.



Первоначально планировалось провести перепись населения в октябре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести ее на апрель. Теперь в Росстате приняли решение о еще одном переносе.



В ведомстве рассчитывают, что к сентябрю эпидемиологическая ситуация в стране улучшится.



По словам Смелова, более точная дата проведения переписи будет определена постановлением правительства, которое будет подготовлено в течение месяца.