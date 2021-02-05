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В России     05.02.2021 14:10

Всероссийская перепись населения пройдет в сентябре 2021 года

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Теги:  Росстат  перепись населения 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – Всероссийская перепись населения перенесена на сентябрь 2021 года, сообщил на брифинге заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Первоначально планировалось провести перепись населения в октябре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести ее на апрель. Теперь в Росстате приняли решение о еще одном переносе.

В ведомстве рассчитывают, что к сентябрю эпидемиологическая ситуация в стране улучшится.

По словам Смелова, более точная дата проведения переписи будет определена постановлением правительства, которое будет подготовлено в течение месяца.

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Теги: 
Росстат  перепись населения 

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