29 июня. Mossovetinfo.ru – Всероссийская перепись населения, которую планировалось провести в октябре 2020 года, перенесена на 2021 год, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в штабе переписи.
Соответствующий документ уже подписан и в ближайшее время будет опубликован. Первоначально планировалось перенести перепись на апрель 2021 года, однако в каким виде принят итоговый документ неизвестно.
Предстоящая перепись пройдет в многоканальном формате. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров, кроме того, граждане смогут самостоятельно принять участие в переписи через портал Госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках.
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