1 марта. Mossovetinfo.ru – Минэкономразвития предложило провести Всероссийскую перепись населения с 23 августа по 30 сентября, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официал...

1 марта. Mossovetinfo.ru – С 1 марта в правилах дорожного движения появляется новый дорожный знак, обозначающий установленные камеры фото- и видеофиксации, соответствующее постановление правительства ...

26 февраля. Mossovetinfo.ru – Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что его ведомство не поддерживает включение средств на рекультивацию свалок в тарифы ЖКХ, об этом он сообщил в своем Telegram-ка...