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В России     01.03.2021 18:07

Всероссийскую перепись населения предложили провести с 23 августа по 30 сентября

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Теги:  перепись населения  даты  Минэкономразвития 

1 марта. Mossovetinfo.ru – Минэкономразвития предложило провести Всероссийскую перепись населения с 23 августа по 30 сентября, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

Первоначально планировалось провести перепись населения в октябре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести ее на апрель. Позднее в Росстате приняли решение о еще одном переносе.

В ведомстве рассчитывают, что к сентябрю эпидемиологическая ситуация в стране улучшится.


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Теги: 
перепись населения  даты  Минэкономразвития 

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