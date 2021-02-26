Другие материалы
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В России
01.03.2021, 18:07
Всероссийскую перепись населения предложили провести с 23 августа по 30 сентября
1 марта. Mossovetinfo.ru – Минэкономразвития предложило провести Всероссийскую перепись населения с 23 августа по 30 сентября, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официал...
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В России
01.03.2021, 09:13
Появился новый дорожный знак для обозначения камер
1 марта. Mossovetinfo.ru – С 1 марта в правилах дорожного движения появляется новый дорожный знак, обозначающий установленные камеры фото- и видеофиксации, соответствующее постановление правительства ...
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В России
26.02.2021, 18:02
В Минприроды прокомментировали предложение о включении рекультивации свалок в тарифы ЖКХ
26 февраля. Mossovetinfo.ru – Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что его ведомство не поддерживает включение средств на рекультивацию свалок в тарифы ЖКХ, об этом он сообщил в своем Telegram-ка...