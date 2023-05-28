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В России     05.06.2023 02:07

ВСУ не добились успеха в ходе начавшегося крупномасштабного наступления — Минобороны РФ

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Теги:  ВСУ  наступление  безуспешно  потери  Минобороны  Герасимов  СВО 




5 июня — Mossovetinfo.ru — 4 июня механизированные  бригады ВСУ  из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей  и подразделений начали крупномасштабное наступление, но успеха не добились, — сообщает Минобороны России.
"С утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении введением в бой 23 и 31 механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей  и подразделений.
Всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона противника.
Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта.
Своих задач противник не добился, успеха не имел", — говорится в сообщении.
"Командующий объединенной группировкой войск - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Герасимов В.В. в этот период находился  на одном из передовых пунктов управления на данном направлении", —сообщает Миноблороны.
Противник понес потери личного состава и техники.
"В результате умелых и грамотных действий «Восточной» группировки войск потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина", — сообщает Минобороны.


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Теги: 
ВСУ  наступление  безуспешно  потери  Минобороны  Герасимов  СВО 

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