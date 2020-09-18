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В России     18.09.2020 14:37

Вторая программа кешбэка за туры по России начнется в октябре

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Теги:  туризм  кешбэк 

18 сентября. Mossovetinfo.ru - Второй этап продаж туров по России с кешбэком стартует в октябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.

Догузова отметила, что по запросам людей второй этап будет расширен, если на первом этапе на покупку туров с кешбэком отводилась всего неделя, то в рамках второго этапа, возможность купить такие туры у граждан будет в течение полутора месяцев.

Программа туристического кешбэка была запущена в России 21 августа. В рамках программы туристы, покупая тур по России, могут вернуть от 5 до 15 тысяч рублей, в зависимости от стоимости тура.


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Теги: 
туризм  кешбэк 

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