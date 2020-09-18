18 сентября. Mossovetinfo.ru - Второй этап продаж туров по России с кешбэком стартует в октябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.
Догузова отметила, что по запросам людей второй этап будет расширен, если на первом этапе на покупку туров с кешбэком отводилась всего неделя, то в рамках второго этапа, возможность купить такие туры у граждан будет в течение полутора месяцев.
Программа туристического кешбэка была запущена в России 21 августа. В рамках программы туристы, покупая тур по России, могут вернуть от 5 до 15 тысяч рублей, в зависимости от стоимости тура.
15:16 В мире Израиль первым в мире ввел повторный карантин из-за коронавируса
15:06 Город (Москва и область) В Москве запустят «народный каршеринг»
14:37 В России Вторая программа кешбэка за туры по России начнется в октябре
13:12 Мнения В истории с Навальным слишком много абсурда - Песков
12:14 Общество Первые заморозки придут в московский регион 20-21 сентября
08:17 Город (Москва и область) Когда в Москве включат отопление
08:50 В России Магазины могут обязать использовать двойные ценники
10:48 Мнения Навальному, как политику, после выписки из госпиталя надо сразу возвращаться в Россию - Ходорковский
08:29 Мнения Deutsche Bank заявил о наступлении глобальной «эпохи беспорядка»
09:09 Общество 18 депутатов Мосгордумы выпустили заявление в поддержку депутата Олега Шереметьева
11:43 Общество Родители поддержали возвращение детей в школы несмотря на пандемию - опрос