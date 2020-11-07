7 ноября. Mossovetinfo.ru – В России вторые сутки подряд выявлено более 20 тысяч новых случаев коронавируса. Как сообщает оперативный штаб, за последние сутки зафиксировано 20 396 случаев. Днем ранее было выявлено рекордной число заболевших – 20 582.