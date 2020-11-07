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В России     07.11.2020 11:16

Вторые сутки подряд в России фиксируют более 20 000 случаев коронавируса

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Теги:  коронавирус 

7 ноября. Mossovetinfo.ru – В России вторые сутки подряд выявлено более 20 тысяч новых случаев коронавируса. Как сообщает оперативный штаб, за последние сутки зафиксировано 20 396 случаев. Днем ранее было выявлено рекордной число заболевших – 20 582.


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Теги: 
коронавирус 

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