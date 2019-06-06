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В России     07.06.2019 09:59

Xiaomi и MasterCard создадут в России новый платежный сервис

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Теги:  сервисы  платежные системы 

7 июня. Mossovetinfo.ru – Компания Xiaomi и платежная система MasterCard договорились о создании в России новой системы бесконтактных платежей Mi Pay, соглашение было заключено в рамках Петербургского международного экономического форума.

Воспользоваться новой системой смогут пользователи новых смартфонов Xiaomi, а также владельцы гаджетов, оснащенных модулями NFC.

К смартфону можно будет привязать банковскую карту MasterCard, после чего с его помощью можно будет совершать покупки и получать бонусы на карту. При этом номер карты не будет храниться ни в памяти телефона, ни на серверах компании Xiaomi, ни на серверах платежной системы, а также не будет передаваться торговой точке.


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Карта места

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Теги: 
сервисы  платежные системы 

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