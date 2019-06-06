Другие материалы
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В России
07.06.2019, 10:31
Москва возглавила национальный рейтинг инвестиционного климата в регионах
7 июня. Mossovetinfo.ru – Москва впервые возглавила Национальный рейтинг инвестиционного климата в регионах, результаты которого были объявлены в ходе Петербургского международного экономического ф...
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В России
07.06.2019, 09:59
Xiaomi и MasterCard создадут в России новый платежный сервис
7 июня. Mossovetinfo.ru – Компания Xiaomi и платежная система MasterCard договорились о создании в России новой системы бесконтактных платежей Mi Pay, соглашение было заключено в рамках Петербургск...
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В России
06.06.2019, 08:54
Россия вошла в десятку европейских стран по количеству инвестиционных проектов
6 июня. Mossovetinfo.ru – Россия заняла девятое место в Европе по количеству проектов прямых иностранных инвестиций, следует из данных «Исследовании инвестиционной привлекательности стран Европы», ...