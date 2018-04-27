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В России     27.04.2018 17:05

Яндекс: попытка заблокировать Telegram стала ударом по всему рунету

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Теги:  Яндекс  Telegram  Роскомнадзор 

27 апреля. Mossovetinfo.ru - Компания Яндекс ждет разъяснений от Роскомнадзора, в реестре которого на два часа оказались пять IP-адресов компании. Об этом говорится в заявлении Яндекса.

«Попытка заблокировать Telegram в России неожиданно стала ударом по всему рунету. Блокировка коснулась не только мессенджера — пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной», - говорится в заявлении.

В Яндексе отметили, что ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету.

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Теги: 
Яндекс  Telegram  Роскомнадзор 

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