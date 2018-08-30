30 августа. Mossovetinfo.ru – «Яндекс» удалил исполнил решение Мосгорсуда, принятое по иску холдинга «Газпром-медиа», и удалил из поиска ссылки на страницы, где был размещен пиратский контент, сообщается в официальном заявлении компании.



Мосгорсуд 24 июля удовлетворил иск холдинга «Газпром-медиа», с требованием удалить ссылки на страницы, где было размещено несколько сериалов, созданных телеканалами, входящими в холдинг. На основании решения суда, Роскомнадзор в понедельник 27 августа направил компании четыре предписания, с требованием до вечера 30 августа исполнить решение суда.



Вместе с тем, в заявлении «Яндекса» подчеркивается, что компания не может отделить страницы с пиратским контентом от тех страниц, где данные сериалы могли быть выложены самим правообладателем. Таким образом, с удалением ссылок, пользователи потеряли возможность найти не только пиратский, но и легальный контент, что может привести к снижению трафика на страницах правообладателей сериалов. Кроме того, «Яндекс» по-прежнему считает решение суда необоснованным, противоречащим законодательству и намерен его обжаловать.