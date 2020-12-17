17 декабря. Mossovetinfo.ru - С различными задолженностями россиянам лучше рассчитаться до Нового года, так как с 1 января судебные приставы вновь смогут взыскивать долги в том числе прямо с зарплаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на арбитражного управляющего Дину Зайцеву.



Зайцева напомнила, что с 1 января прекращают действовать некоторые коронавирусные послабления, а судебные приставы вновь получат право взыскивать задолженности в полном объеме.



В связи с коронавирусом до конца 2020 года было запрещено взыскивать пени и штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Избежать штрафов и пени за просрочку платежа можно было тем, кто понёс существенное сокращение доходов или заболел коронавирусом. Также можно было обратиться за реструктурированием кредита.



С 1 января кредиторы вправе предъявить заемщику свои требования в полном объеме. Кроме того, с нового года истекает также срок действия временного порядка признания в России семей нуждающимися, а граждан - малоимущими, а также временный порядок признания граждан безработными. Таким образом, часть граждан, которые сейчас могут в упрощенном порядке оформить получение различных социальных выплат и пособий, с 1 января потеряют такую возможность.



В связи с этим Зайцева рекомендовала до Нового года погасить долги, оформить получение субсидий или пособий по безработице, пособий на детей, реструктурировать кредит.