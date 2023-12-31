За последние три года объём работ в строительстве вырос почти на 23% - Хуснуллин

19 января — Mossovetinfo.ru — За последние три года объём работ в строительстве вырос почти на 23% сообщил Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин на заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию, которое он провел. На заседании были подведены итоги работы в 2023 году. Главным достижением 2023 года является ввод жилья – 110,1 млн кв. м. Об этом сообщает пресс-служба правительства.





«В целом строительная отрасль продолжила активный рост. Так, по данным Росстата, за последние три года объём работ в строительстве вырос почти на 23%. В том числе, по предварительным данным, за прошлый год – рост на 7%. За этими цифрами стоит гигантская работа губернаторов, заказчиков, строителей», - сказал Хуснуллин.



«Главным достижением прошлого года является ввод жилья – 110,1 млн кв. м. Данную цифру на совещании с членами Правительства озвучил Президент страны. Это огромная победа, столько жилья не было ещё введено за всю историю страны. Причём у нас более 51 млн кв. м многоквартирных домов – это плюс 12% к 2022 году, а также около 59 млн. кв. м ИЖС, что является также рекордным показателем за всю историю России. Прирост ипотечного портфеля составил около 4 трлн рублей. Это в два раза больше, чем в 2022 году. Выдано 2 млн ипотечных кредитов – в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. Самое главное, что улучшили свои жилищные условия 4,3 миллиона семей, что на 15,7% больше, чем в 2022 году», – сказал Марат Хуснуллин.



Вице-премьер сообщил, что в 2023 году по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда переселено почти 193 тысячи граждан из жилья площадью 3,3 млн кв. м.