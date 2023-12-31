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За последние три года объём работ в строительстве вырос почти на 23% - Хуснуллин
19 января — Mossovetinfo.ru — За последние три года объём работ в строительстве вырос почти на 23% сообщил Заместитель...
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ПВО уничтожили беспилотники над территориями Московской и Ленинградской областей
18 января — Mossovetinfo.ru — "18 января около 01.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую ...
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31.12.2023, 13:17
ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове - заявление Минобороны России
31 декабря — Mossovetinfo.ru — В ответ на террористический акт 30 декабря по городу Белгород, с использованием реакти...