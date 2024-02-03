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В России     08.02.2024 16:07

За пост президента России в марте будут бороться четыре кандидата - председатель ЦИК

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Теги:  Россия  президент  выборы  ЦИК  кандидаты  Даванков  Путин  Слуцкий  Харитонов 

8 февраля — Mossovetinfo.ru — За пост президента России в марте будут бороться четыре кандидата, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Сегодня у нас заканчивается определенный цикл, поскольку по итогу нашего сегодняшнего заседания у нас уже полная ясность о том, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата", — сказала Памфилова.

На заседании ЦИК в четверг, 8 февраля, комиссия отказала в регистрации Анатолию Баташеву, Сергею Малинковичу, Борису Надеждину и Раде Русских.

Центральная избирательная комиссия РФ официально зарегистрировала в качестве кандидатов самовыдвиженца Владимира Путина и представителей парламентских партий Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова ("Новые люди") и Николая Харитонова (КПРФ).

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование пройдет в три дня — 15, 16 и 17 марта.

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Теги: 
Россия  президент  выборы  ЦИК  кандидаты  Даванков  Путин  Слуцкий  Харитонов 

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