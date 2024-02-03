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В России
08.02.2024, 16:07
За пост президента России в марте будут бороться четыре кандидата - председатель ЦИК
8 февраля — Mossovetinfo.ru — За пост президента России в марте будут бороться четыре кандидата, сообщила председат...
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В России
04.02.2024, 09:48
Сбербанк перестал принимать заявки на IT-ипотеку
4 февраля — Mossovetinfo.ru — «Сбер» прекратил принимать заявки на оформление кредитов по государственной программ...
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В России
03.02.2024, 10:46
Силы ПВО уничтожили семь беспилотников в трех областях
3 февраля — Mossovetinfo.ru — Система ПВО перехватила семь дронов над территорией Белгородской, Волгоградской и Рос...