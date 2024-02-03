За пост президента России в марте будут бороться четыре кандидата - председатель ЦИК

8 февраля — Mossovetinfo.ru — За пост президента России в марте будут бороться четыре кандидата, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.



"Сегодня у нас заканчивается определенный цикл, поскольку по итогу нашего сегодняшнего заседания у нас уже полная ясность о том, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата", — сказала Памфилова.



На заседании ЦИК в четверг, 8 февраля, комиссия отказала в регистрации Анатолию Баташеву, Сергею Малинковичу, Борису Надеждину и Раде Русских.



Центральная избирательная комиссия РФ официально зарегистрировала в качестве кандидатов самовыдвиженца Владимира Путина и представителей парламентских партий Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова ("Новые люди") и Николая Харитонова (КПРФ).



Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование пройдет в три дня — 15, 16 и 17 марта.