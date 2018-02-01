Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
В России     01.02.2018 15:02

За прошлый год гражданство РФ получили более 85 тысяч украинцев

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Россия  миграция  гражданство  Украина 

1 февраля. Mossovetinfo.ru - В 2017 году гражданство Российской Федерации получили 85119 тысяч украинцев, сообщается на официальном сайте МВД России в справке «Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь-декабрь 2017 года с распределением по странам и регионам».
В то же время 96 612 украинцев получили разрешение на временное проживание (РВП), а по РВП проживает 201 631 украинцев.

На работу в Россию в 2017 году въехало 503,3 тысячи украинцев въехало и 485,1 тыс прибыло с частным визитом.

Всего российское гражданство в 2017 году приобрели 257 822 человек, в первую очередь из государств на территории бывших республик СССР. А на миграционный учет поставлено 15 миллионов иностранцев.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Россия  миграция  гражданство  Украина 

Возврат к списку

Лента новостей

15:02 В России За прошлый год гражданство РФ получили более 85 тысяч украинцев

14:52 Город Уволен ответственный за обрушение лесов у метро «Улица 1905 года»‍

13:13 В мире CAS оправдал 28 российских спортсменов и восстановил их результаты на ОИ-2014 в Сочи

11:53 Общество Синоптики предупредили москвичей о 20-градусных морозах

11:02 Город В центре Москвы обнаружена пуговица XVIII века с мальтийским кресто

Актуальные материалы

13:13 В мире CAS оправдал 28 российских спортсменов и восстановил их результаты на ОИ-2014 в Сочи

15:53 Общество Масштабные арт-объекты украсят площадки фестиваля Московская Масленица»

11:00 В мире Кто попал в «Кремлевский доклад» США. Список

10:48 Мнения Собянин прокомментировал попадание в «Кремлевский доклад»

09:54 В мире США ввели новые санкции против России. Список лиц и компаний

16:29 Город Какие дома не будут сносить в рамках программы реновации жилья

22:08 Другое На Олимпиаду в Пхёнчхане МОК допустил только 169 российских спортсменов

13:50 Город Как минимум 218 домов, имеющих архитектурную ценность, сохранят в рамках реновации

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru