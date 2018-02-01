За прошлый год гражданство РФ получили более 85 тысяч украинцев

1 февраля. Mossovetinfo.ru - В 2017 году гражданство Российской Федерации получили 85119 тысяч украинцев, сообщается на официальном сайте МВД России в справке «Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь-декабрь 2017 года с распределением по странам и регионам».

В то же время 96 612 украинцев получили разрешение на временное проживание (РВП), а по РВП проживает 201 631 украинцев.



На работу в Россию в 2017 году въехало 503,3 тысячи украинцев въехало и 485,1 тыс прибыло с частным визитом.



Всего российское гражданство в 2017 году приобрели 257 822 человек, в первую очередь из государств на территории бывших республик СССР. А на миграционный учет поставлено 15 миллионов иностранцев.