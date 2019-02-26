26 февраля. Mossovetinfo.ru – За первые сутки работы горячей линии СК РФ по давлению на бизнес, на линию поступило 46 сообщений из 23 регионов, сообщается на официальном сайте СК РФ.



Больше всего сообщений поступило из Ставропольского края – 5. Четыре сообщения поступило из Москвы, три – из Краснодарского края. Также с сообщениями о давлении на бизнес обратились жители Самарской, Архангельской, Астраханской, Кемеровской, Кировской, Ленинградской областей, Еврейской автономной области, Кабардино-Балкарии, Севастополя, Санкт-Петербурга и других регионов.



Обратившиеся жаловались на необоснованное уголовное преследование со стороны полиции и следственных органов, на неправомерные действия правоохранителей в отношении бизнесменов, также были жалобы на отказ в возбуждении уголовных дел против сотрудников МВД.

Все жалобы направлены для рассмотрения в соответствующие подразделения СК РФ для рассмотрения по существу.



Решение о создании специальной телефонной линии было принято после обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, в рамках которого Путин призвал ограничить давление на бизнес. Телефонная линия начала работу в понедельник, 25 февраля.