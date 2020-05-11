11 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 11 656 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в России зафиксировано 221 344 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 39 801 человек. Умерло 5495 человек.

В Москве подтверждено 115 909 случаев заболевания.