27 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано почти 8 338 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего по стране за все время выявлено 370 680 случаев во всех регионах. На данный момент заражены коронавирусом 224 504 человека.



За сутки вылечились 11 079 человек, всего вылечились 142 208 человек. За сутки умер 161 человек. За весь период скончались 3 968 человек.



В России проведено уже более 9,4 миллиона тестов на коронавирус, за последние сутки проведено 255 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в стране находится 296 тысяч человек.