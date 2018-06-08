Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
В России     08.06.2018 10:41

Заболеваемость алкоголизмом снизилась в России в 2 раза за 12 лет

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Минздрав  статистика  алкоголь  алкоголизм 

8 июня. Mossovetinfo.ru – Количество впервые поставленных диагнозов «алкоголизм» и «белая горячка» сократилось в России с 2005 года на 55% и 74% соответственно, сообщают «Известия» со ссылкой на статистические данные Минздрава РФ.

К концу 2017 года средний показатель впервые поставленных диагнозов «алкоголизм» составил 42 случая на 100 тысяч человек, алкогольные психозы («белая горячка») – 13,3 случая на 100 тысяч человек.

Общее потребление алкоголя с 2005 по 2017 год снизилось в два раза, и составляет 10 литров в год на душу населения в пересчете на этиловый эквивалент.

Среди мер, позволивших добиться подобного результата, специалисты называют как ряд введенных ограничений, снизивших доступность алкоголя, так и активную пропаганду здорового образа жизни.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Минздрав  статистика  алкоголь  алкоголизм 

Возврат к списку

Лента новостей

11:07 В России Каждый второй житель России планирует смотреть футбольные трансляции ЧМ-2018 - ВЦИОМ

10:41 В России Заболеваемость алкоголизмом снизилась в России в 2 раза за 12 лет

10:06 Другое Александр Овечкин признан самым ценным игроком Кубка Стэнли

09:56 Город (Москва и область) Завершено благоустройство территории возле станции «Тушинская» к ЧМ-2018

09:48 Город (Москва и область) Реставрация прачечной Дома Наркомфина началась в Москве

Актуальные материалы

09:04 Город (Москва и область) На дорогах Москвы стали применять новый формат выделенных полос

07:54 Город (Москва и область) В связи с ЧМ-2018 изменены правила въезда автобусов в Москву

07:35 Общество В Москве пройдут бесплатные экскурсии ко Дню России

07:30 Город (Москва и область) Навигацию обновят на всех станциях МЦК и метро

08:12 Город (Москва и область) В Москве рассказали, где чаще всего нарушаются правила парковки

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru