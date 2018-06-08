8 июня. Mossovetinfo.ru – Количество впервые поставленных диагнозов «алкоголизм» и «белая горячка» сократилось в России с 2005 года на 55% и 74% соответственно, сообщают «Известия» со ссылкой на статистические данные Минздрава РФ.
К концу 2017 года средний показатель впервые поставленных диагнозов «алкоголизм» составил 42 случая на 100 тысяч человек, алкогольные психозы («белая горячка») – 13,3 случая на 100 тысяч человек.
Общее потребление алкоголя с 2005 по 2017 год снизилось в два раза, и составляет 10 литров в год на душу населения в пересчете на этиловый эквивалент.
Среди мер, позволивших добиться подобного результата, специалисты называют как ряд введенных ограничений, снизивших доступность алкоголя, так и активную пропаганду здорового образа жизни.
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