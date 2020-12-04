4 декабря. Mossovetinfo.ru - Заболеваемость коронавирусом в Карелии и Санкт-Петербурге более чем в два раза превышает средние показатели по стране, заявила в ходе брифинга в Доме правительства вице-премьер Татьяна Голикова.



Кроме того, по словам Голиковой, Санкт-Петербург является одним из четырех регионов, в которых занято более 90% коек, предназначенных для лечения больных коронавирусом. Помимо Санкт-Петербурга, более 90% коек занято в Орловской и Смоленской областях, а также в Севастополе. При этом, в среднем по стране занято 75,9% коронавирусных коек.



С 4 декабря в Санкт-Петербурге введены дополнительные жесткие ограничения из-за коронавируса.