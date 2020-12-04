 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
В России     04.12.2020 18:17

Заболеваемость COVID-19 в Карелии и Санкт-Петербурге более чем вдвое превышает среднюю по РФ

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Санкт-Петербург  Карелия  коронавирус  заболеваемость 

4 декабря. Mossovetinfo.ru - Заболеваемость коронавирусом в Карелии и Санкт-Петербурге более чем в два раза превышает средние показатели по стране, заявила в ходе брифинга в Доме правительства вице-премьер Татьяна Голикова.

Кроме того, по словам Голиковой, Санкт-Петербург является одним из четырех регионов, в которых занято более 90% коек, предназначенных для лечения больных коронавирусом. Помимо Санкт-Петербурга, более 90% коек занято в Орловской и Смоленской областях, а также в Севастополе. При этом, в среднем по стране занято 75,9% коронавирусных коек.

С 4 декабря в Санкт-Петербурге введены дополнительные жесткие ограничения из-за коронавируса.



x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Санкт-Петербург  Карелия  коронавирус  заболеваемость 

Возврат к списку

Лента новостей

18:17 В России Заболеваемость COVID-19 в Карелии и Санкт-Петербурге более чем вдвое превышает среднюю по РФ

17:31 Происшествия Уголовное дело возбудили в Москве по факту сбыта поддельных справок об отсутствии коронавируса

16:05 В России Суд передал государству «Башкирскую содовую компанию»

15:12 Город (Москва и область) За 5 часов на прививку от коронавируса в Москве записались 5 тысяч человек

15:07 Общество Суд по делу Романа Широкова отложен до 11 декабря

Актуальные материалы

10:35 Мнения Биолог заявил, что коронавирус может вызвать преждевременное старение

01:35 Город (Москва и область) Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется после Нового года - Печатников

11:45 Мнения В ближайшие месяцы не стоит ждать окончания пандемии коронавируса - ВОЗ

09:22 В России Заработал единый информационный номер по вопросам коронавируса

19:14 Город (Москва и область) Режим самозоляции для людей старше 65 лет продлен в Подмосковье до 13 декабря

16:56 В России Массовая вакцинация в России начнется в январе-феврале 2021 года - Минздрав

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru