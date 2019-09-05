5 сентября. Mossovetinfo.ru – Минздрав рассчитывает, что закон о запрете продажи алкоголя лицам, не достигшим возраста 21 года, будет принят в течение года, сообщила в интервью РИА Новости глава ведомства Вероника Скворцова.



Ранее Минздрав предоставил данный закон на согласование другим ведомствам. Согласно законопроекту, лица моложе 21 года не смогут покупать алкоголь, крепостью выше 16,5%. Законопроект уже поддержали в МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторге, Минтруде, Минспорте, Минобороны, Роспотребнадзоре и Росмолодежи. При этом против законопроекта выступил Минфин.



Сквороцова также рассказала, что предложение о запрете продажи крепкого алкоголя лицам, не достигшим 21 года, по данным соцопросов поддерживает 70% россиян, кроме того, законопроект поддерживают также ОНФ, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, региональные власти.



Сквороцова отметила, что закон уже разработан, поэтому в министерстве очень надеются на то, что он будет принят в течение года.