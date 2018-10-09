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В России     09.10.2018 08:51

Замену бумажных паспортов на электронные в России могут начать в 2021 году

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Теги:  паспорта  Правительство РФ  электронные паспорта 

9 октября. Mossovetinfo.ru – Правительство России рассматривает возможность начать в 2021 году замену бумажных паспортов на электронные, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Электронные паспорта будут представлять из себя пластиковую карточку с чипом, на которой будут записаны паспортные данные. Кроме того, на карту будет занесено еще несколько документов: СНИЛС, водительские права и другие. Постепенно через систему электронных паспортов все россияне получат доступ к госусулгам, госреестрам, а сведения об оказании этих услуг будут автоматически регистрироваться в электронном виде. Через систему электронных паспортов планируется также создать единый реестр данных россиян.

По прогнозам экспертов, введение электронных паспортов потребует 114,5 миллиарда рублей до 2024 года. Эти деньги правительство намерено получить за счет госпошлины на получение электронных паспортов.


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Теги: 
паспорта  Правительство РФ  электронные паспорта 

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