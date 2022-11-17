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В России     17.11.2022 08:47

Заморозить активы крупных бизнесменов, покинувших РФ после начала СВО предложили в Совфеде РФ

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Теги:  Россия  бизнес  активы  заморозка 

17 ноября, Mossovetinfo.ru - Письмо с предложением заморозить активы крупных бизнесменов и глав госкорпораций, которые покинули страну после начала специальной военной операции на Украине направит в четверг вице-премьеру России Дмитрию Григоренко глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, - сообщает ТАСС, ссылаясь на копию письма имеющегося в его распоряжении.

«На фоне предпринимаемых со стороны недружественных стран действий по выявлению активов (в том числе имущества) российских миллиардеров на территориях этих государств, арестов таких активов (замораживания) полагаем, что необходимо рассмотреть вопрос о применении аналогичных мер в отношении таких лиц, которые покинули Российскую Федерацию с 24 февраля, а тем более к тем лицам, которые отказались от российского гражданства», — говорится в документе.

«Будем называть вещи своими именами: заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории. И парадокс в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры. Это все равно, что поручить лисе сторожить курятник», — заявил в конце июня заместитель секретаря Совета безопасности Александр Венедиктов.

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Теги: 
Россия  бизнес  активы  заморозка 

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