12 мая. Mossovetinfo.ru – Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) запустило онлайн-сервис, с помощью которого можно оформить получение разовой выплаты на ребенка в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства.



В пресс-службе особо подчеркнули, что онлайн-сервис был запущен в кратчайшие сроки после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми.



Оформить выплату можно обратившись по адресу posobie16.gosuslugi.ru. Подать заявку можно до 1 октября 2020 года.



О своем решении ввести дополнительные выплаты семьям с детьми в условиях распространения коронавируса президент России Владимир Путин объявил в ходе обращения к россиянам в понедельник, 11 мая.