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В России
12.05.2020, 19:13
В ФАС начали поступать жалобы на дефицит и рост цен на медицинские перчатки
12 мая. Mossovetinfo.ru – В федеральную антимонопольную службу начали поступать жалобы граждан, связанные с отсутствием в продаже медицинских перчаток и ростом цен на них, сообщает ТАСС со ссылкой ...
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В России
12.05.2020, 18:00
Запущен сервис для оформления разовой выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
12 мая. Mossovetinfo.ru – Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) запустило онлайн-сервис, с помощью которого можно оформить получение разовой выплаты на ребенк...
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В России
12.05.2020, 16:53
Глава Роспотребнадзора Попова рассказала о ситуации с коронавирусом
12 мая. Mossovetinfo.ru – Глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге рассказала о ситуации с коронавирусом в России. По словам Поповой, за последние 10 суток ежедневный прирост новых случ...